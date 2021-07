Así puedes ver en WhatsApp las fotos que se autodestruyen tantas veces como quieras sin que la otra persona se entere

WhatsApp incluyó hace poco su última actualización, la posibilidad de enviar contenido multimedia que solo se puede ver una vez y desaparece de manera automática cuando se ha visualizado. Aunque si eres un poco despistado y no has podido analizar en detalle la imagen que te han mandado, algunos usuarios han descubierto un pequeño truco que te permitirá ver la imagen otra vez.





De momento, este procedimiento no se puede realizar desde los móviles, aunque puedes emplear la versión de escritorio o web que dispone WhatsApp para los ordenadores. A diferencia de la app que hay en los teléfonos, la versión de PC no indica que has abierto el contenido multimedia cuando has recuperado la conectividad desde estos dispositivos.

¿Cómo puedo aplicar el truco?

Espera a que las fotos o vídeos se descarguen y comprueba que el contenido se pueda abrir desde el móvil como en el ordenador. Una vez realizados estos pasos, activa el modo avión en tu teléfono y abre sin ningún temor la foto desde el PC. A pesar de que el móvil no tenga acceso a Internet, podrás seguir viendo el mensaje que te hayan enviado las veces que quieras desde la versión web o de escritorio.





Si ya has visto la foto, cierra WhatsApp Web y desactiva el modo avión del móvil, además, este truco identificará al contenido como no visualizado. De momento, el envío de fotos efímeras está disponible en la versión beta de la aplicación, por lo que este posible ‘error’ podría ser corregido a través de una actualización.

