Así puedes sacarle partido a tu cámara deportiva en casa (y una por 40 euros de Amazon para que lo compruebes)

Pensaste que ese momento nunca llegaría, pero, después de estos días, ya puedes asegurar que eres todo un influencer . Comenzaste compartiendo tu opinión vía directo con tu grupo de amigos; después, te animaste con el reto de la escoba, el del papel higiénico o el de hacer pan de masa madre. Los vídeos haciendo diez looks diferentes con una misma camiseta ya los dominas y, lo de compartir tu rutina deportiva, se ha convertido en una de tus pasiones. Sin embargo, la subida de followers te ha puesto en un brete, pues sabes que la cámara de tu móvil no tiene la calidad necesaria para darle calidad a tus contenidos y, la realidad, es que, aunque ahora vayas de estrella, tienes bastantes dudas de cómo conseguir mejorar tus vídeos.

