así puedes recuperar tu historial de búsqueda si lo has borrado

Si ves que no funcionan los dos trucos anteriores, siempre puedes usar aplicaciones de terceros para intentar recuperar la información que no querías eliminar. La más destacada es Recuva de CCleaner , ya que ofrece la posibilidad de rescatar información del disco duro y del historial.

Vuelve a darle clic a los tres puntitos que te salen arriba a la derecha del navegador de Google, accede a ‘Historial’ → ‘Borrar datos de navegación’ . Si accedes a la pestaña de ‘Configuración avanzada’ y seleccionas ‘Desde siempre’ y todas las casillas que te aparecen, no dejarás ni un solo rastro de las páginas que has buscado por Internet.

