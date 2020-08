así puedes hacerlas con el cinturón de un albornoz

Cuando llega el verano, lucir pelazo es algo con lo que la mayoría soñamos. Y más si, además, es apto para lucir alguna de las tendencias estivales que primero vimos en las pasarelas y después en las cabelleras de aquellos que no dicen que no a una moda, entre los que ha calado el corte Bradshaw o la melena XXL con ondas naturales (¡pero muy trabajadas!). Así, las cuentas de Instagram se los beauty addicts se han llenado de trucos y conejos para cuidar y potenciar este peinado que, lejos de ser fácil, requiere de grandes dosis de paciencia para lograr que quede equilibrado, con volumen y movimiento.

