Así puedes crear tu propio contestador automático para Whatsapp y Facebook

WhatsApp Business es una buena opción, ya que no nos obliga a descargarnos aplicaciones externas; sin embargo el mensaje será genérico e igual para todo el mundo , ya que WhatsApp todavía no permite personalizar estos mensajes como hacen otras apps.

Hoy en día las cosas han cambiado, usamos las apps de mensajería como principal medio de comunicación, WhatsApp, Facebook, Snapchat o Telegram, es igual la aplicación que uses porque seguro que no usas un contestador automático. De hecho, las propias aplicaciones tampoco se han molestado en implementar esta función porque parece ser algo del pasado.

El contestador automático solemos verlo en los teléfonos fijos o móviles, cuando llamamos y el dueño no contesta. Esta herramienta fue verdaderamente útil, ya que nos permitía dejar un mensaje y sentir, de una forma un poco más amable, que la persona no estaba disponible para nosotros en ese momento .

