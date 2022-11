así puedes ahorrar entre 1.900 y más de 3.000 euros al año en tus facturas del hogar

Si quiere cambiar la hipoteca de banco porque ha encontrado una mejor oferta, tendrá que asumir una serie de costes: los costes administrativos (desde que entró en vigor de la ley hipotecaria de 2019, el cliente ya solo tiene que asumir los gastos de tasación, mientras que los de notaría, registro y gestoría recaen sobre el banco), la comisión por subrogación (no todos los bancos la cobran, está limitada por ley y varía en función de si su hipoteca es fija o variable) y la comisión de apertura de la nueva hipoteca (podría cobrársela el banco al que vaya a llevarse su hipoteca, aunque es muy poco habitual). No obstante, estos gastos pueden variar en función de la finalidad de la subrogación (cambiar de condiciones o de tipo variable a fijo), la fecha en la que se firmó la hipoteca y la política de comisiones de su banco.

