así prepara su ofensiva total

“Tenemos suficiente gente. No necesito cientos de miles (de movilizados). Necesito recursos (…). Recibo lo que recibo, pero es menos de lo que necesito. Con estos recursos no puedo lanzar nuevas operaciones de gran magnitud, aunque ahora esté preparando una”, dijo.

“ El zar les dijo que vayan a combatir y combatirán . He estudiado las dos guerras chechenas. Fue igual. Puede que no estén muy bien equipados, pero, de todas formas, representan un problema para nosotros”, aseguró.

