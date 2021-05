así perdió los puntos en el GP de Portugal

Es todo un clásico moderno: es más probable que Ferrari se equivoque antes que acierte en las estrategias de los neumáticos de un Gran Premio. Es un elemento clave para que los resultados lleguen, y no siempre les sale bien a los de la Scuderia.





La última víctima ha sido Carlos Sainz. El madrileño salió 5º y acabó 11º, y no sólo porque iba a paso cambiado con respecto a sus rivales (él salió con gomas blandas y el resto con medias), sino porque en la única parada en boxes que hicieron en carrera le montaron los neumáticos erróneos.

Sainz tuvo que bregar durante media carrera con unos medios que no rendían bien. Los problemas de temperatura en esos compuestos ya habían aparecido en las ruedas de Charles Leclerc, provocándole un serio ‘graining’ pero incomprensiblemente en lugar de montar los neumáticos duros (como casi todos, incluido el propio monegasco) a Sainz le pusieron los medios. Resultado: el mismo problema que tuvo el coche de Leclerc apareció en el de Sainz.

“Sabíamos que había alta posibilidad de graining, y en cuanto he puesto neumático medio he visto que no iba a funcionar. Intenté hacerle un ‘undercut’ a Lando (Norris), que era muy importante, pero en cuanto ha aparecido el ‘graining’ no he podido hacer nada. Forma parte de la curva de aprendizaje“, se resignaba el madrileño después de la carrera.





El ‘graining‘ aparece cuando la diferencia de la temperatura entre los neumáticos y el asfalto es notable. Puede ser por la pista muy fría o muy caliente, y hace que las virutas de goma que se van quedando en la pista conforme avanza la carrera se quedan pegadas en los neumáticos, normalmente los delanteros, lo que hace que se pierda mucha adherencia. Eso obliga a los pilotos a reducir el ritmo para evitar un accidente, lo que hace inviable que se pueda atacar o defenderse en condiciones.

Para evitar este temido problema de los neumáticos, tanto la manera de conducir del piloto como la estrategia del equipo deben ser las correctas. Sainz intentó pelear con Norris, pero enseguida se vio impotente. No sólo con él, sino con Fernando Alonso, Pierre Gasly o Daniel Ricciardo, que le acabaron echando de la zona de puntos.