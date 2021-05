Así nos cambiaría la vida si tuviésemos un sexto dedo robótico

Esta prueba es un mensaje importante para cualquiera interesado en un sistema para aumentar la movilidad humana de manera segura y efectiva . Ahora sabemos que las prótesis de este tipo modifican el cerebro y esos cambios deben entenderse antes de que una tecnología así se generalice. Este estudio no dice cómo los aumentos más grandes en el cuerpo humano mediante la robótica podrían afectar nuestro cerebro, pero por ahora, el equipo de investigación está buscando mejorar el uso y estudio del pulga r. En el futuro, será especialmente importante considerar cómo estas tecnologías podrían afectar a las personas cuyos cerebros no están completamente grabados en piedra, como los niños y adolescentes .

Este estudio, publicado el pasado miércoles en la revista ScienceRobotics fue diseñado por el coautor y técnico de investigación senior Danielle Clode y muestra que el hecho de que podamos aumentar nuestros cuerpos con tecnología no significa necesariamente que debamos hacerlo, al menos no sin descubrir primero cómo afecta a nuestro cerebro.

