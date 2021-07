así llegan las perlas españolas al draft

España contará con otro representante en el Draft de 2021. Santi Aldama , de la universidad de Loyola Maryland, podría ser el primer jugador español en llegar a la NBA desde la NCAA (liga universitaria). Las previsiones para el canario no son tan optimistas. La mayoría de las previsiones le colocan al final de la segunda ronda. Por lo que corre el riesgo de no ser siquiera elegido en este draft .

You May Also Like