así le ayuda el psicólogo de la selección española

“Me empezaron a enviar vídeos de aviones, chorradas… Y justo cuando dijeron ‘aviso importante a la tripulación’, porque Jordi (Alba) había cumplido 75 partidos, me quité los cascos y pensaba que se me iba a salir el corazón, que había pasado algo. Aquí nos caemos ya, pensé”, contaba entre risas a Juanma Castaño .

Morata puso un ejemplo muy elocuente de lo que supone Valdés para él cuando está en el equipo nacional en su entrevista en ‘El Partidazo de COPE‘. “Tengo mucha confianza con él desde que vine a la selección. No hablo mucho con él de fútbol, sino de otras cosas que me pasan en la vida. A mi por ejemplo me da mucho miedo volar “, relató, antes de contar las bromas que le hacen sus propios compañeros en cada vuelo.

