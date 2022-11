así han sido sus goles en los cinco Mundiales que ha jugado

“Marcar en cinco Campeonatos del Mundo es un logro que nunca me hubiera atrevido a soñar , pero también es la prueba de que no hay imposibles”, ha expresado el luso ante este hito. “El orgullo que siento al representar a Portugal sólo es comparable a la alegría que siento con cada gol que marco para mi país, traducido en victorias dedicadas a nuestro pueblo”, ha asegurado, animando a los portugueses de cara a la cita mundialista.

You May Also Like