así ha vacunado Reino Unido a 15 millones de personas con la arriesgada ‘monodosis’

Tom Walker, que no tiene reparo en admitir que no estaba a favor del Brexit, señala que “el país no puede permitirse dar pasos en falso” y es consciente que Reino Unido ha elegido la opción más arriesgada. Así, “quiero confiar en que saben lo que hacen porque las consecuencias de equivocarse con este asunto pueden ser terribles”, concluye el estudiante.

“Ellos maximizan. Su objetivo es que el máximo de población posible reciba la primera dosis, que por supuesto tiene cierto efecto, pero no cumplen con el calendario de vacunación. Además, hay farmacéuticas que han alertado de que si se espera demasiado entre dosis el virus puede generar una resistencia. El plan puede funcionar, pero nosotras nos basamos en evidencias científicas y no hay ninguna que demuestre la efectividad de las vacunas con tres meses entre la primera y la segunda dosis”, apunta la Dra. Grau.

Como en todos los países, los británicos establecieron grupos de riesgo con preferencia para la vacunación. Estos han ido han recibiendo la primera dosis -principalmente de la vacuna de Pfizer, pero también de AstraZeneca- a un ritmo muy alto, aunque sin embargo no se les inyectará la segunda hasta que no transcurran tres meses , en lugar de a los 21 días establecidos por las farmacéuticas. De esta manera, gozan de una inmunidad temporal al virus que permite decrecer los índices de contagios y fallecidos sustancialmente.

