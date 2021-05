Así ha sido la dura batalla legal entre Brad Pitt y Angelina Jolie por sus hijos

Recientemente la actriz estadounidense demandó de nuevo a su exmarido, al que acusó de abuso infantil y violencia de género . Y Pitt reconoció a The New York Times que su adicción al alcohol tuvo mucho que ver con su separación y aseguró que había acudido a terapia durante más de un año.

Según explicó la CNN, el juez John Ouderkirk, que está retirado y oficia de forma privada y no en un tribunal californiano, ha respaldado el principio de custodia equitativa para cada uno de los dos progenitores y no el de la custodia exclusiva que pedía Jolie.

You May Also Like