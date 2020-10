Así ha sido el tsunami producido por el terremoto en Grecia y Turquía: playas inundadas, barcos a la deriva….

El terremoto de magnitud 7 que ha sacudido Grecia y Turquía en el mediodía de este viernes ha desencadenado un pequeño tsunami en la costa del mar Egeo. Las redes sociales recopilan algunas imágenes del movimiento de masas de agua provocado por el seísmo que ha causado destrozos.

A tsunami has just hit Vathy town Samos, huge damage to property, as of yet only a few injured. Greek government expecting second tsunami #tsunami #samos #greece #earthquake pic.twitter.com/aVk0kabDKu

— Fareid Atta فريد عطا (@atta_fareid) October 30, 2020