Así ha reescrito y ocultado China el origen real del coronavirus

Xi Jinping volvió a hacerse visible bien entrado febrero y el discurso gubernamental cambió. Se pedía, bajo fuertes consecuencias si no lo hacían, a las autoridades locales que no silenciasen nada sobre los efectos del virus en sus regiones. A la vez, se llamaba a la recuperación nacional.

El volumen de mensajes fue tal que los censores oficiales del gobierno chino no pudieron llegar a ocultar todos. Fue entonces cuando esto empezó a reflejarse también en medios no afines al poder.

