Así ha pasado “El Chapo” el confinamiento por la pandemia de COVID-19

“Para las niñas tiene que haber sido duro no poder abrazar a su papá , porque la visita fue a través de un cristal. También para él que está detrás de este vidrio el no poder acercarse a ellas debió ser difícil”, consideró la abogada.

De acuerdo con el reporte, El Chapo no habla prácticamente con nadie pues los guardias no hablan español y él no habla inglés.

