así ha modificado la rutina del Barça

Una serie de cambios que dejan claro el carácter del entrenador ex del Betis, que debutó con victoria ante el Granada, aunque aún no se vieron muchas novedades en el juego del equipo azulgrana.

Para empezar, como apunta el diario Sport, él forma parte de ellos . Valverde solía quedarse en el vestuario ultimando los detalles del encuentro, pero Setién ha querido ver en todo momento cómo trabajaban sus jugadores. Además, no sólo los titulares han trabajado antes del partido, también los suplentes, algo no habitual.

Quique Setién ha introducido una serie de cambios con respecto a la forma de trabajar de su predecesor, Ernesto Valverde. El técnico cántabro ha dirigido este domingo su primer partido al frente del Barça y, además de apostar por Ansu Fati en el once y dar entrada a Riqui Puig , con el que el ‘Txingurri’ no contaba, ha cambiado por completo el sistema de calentamiento previo a los partidos.

