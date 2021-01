así funcionan las ventanas a los nuevos consumidores

R.: Rompen con los estereotipos y no se sienten consumidores ni etiquetas. Es una generación que quiere comerse el mundo. Debemos confiar en que nos harán mejores como sociedad y eliminar nuestras barreras hacia todo lo que no entendemos o vemos diferente a nuestros hábitos y costumbres.

Llegados a este punto, queda la que quizá es la pregunta más importante: ¿cómo es el consumidor menor de 24 años, englobado en la llamada Generación Z? “ Saben lo que les gusta y lo que no, defienden sus valores y se muestran tal y como son “, afirma Blaya. Su fórmula: “Estos consumidores no quieren que hagas un post para quedar bien sobre un tema y luego te olvides. Quieren que hagas el contenido a la vez que eres protagonista activo de la causa”.

Ese hecho puede convertirse en una dificultad para las compañías, pero también es una oportunidad si se da en el clavo con el tono apropiado. “ Como marca debes estar presente, pero no ser pesado “, recomienda Gaspar. “Aquí no quieren oír de ofertas ni de esa nueva chaqueta, lo que quieren es ver cómo le queda a alguien real. Las típicas campañas superproducidas de plató aquí no pintan nada”, defiende desde su experiencia en TikTok.

Twitch no ha sido la única red social que ha triunfado durante la pandemia. De hecho, si se habla de la ganadora en este sentido, los números no dan lugar a dudas: con más de 115,2 millones de descargas en todo el mundo durante marzo de 2020, TikTok se situó como líder dentro de las app stores a nivel global, desbancando a otras asentadas como WhatsApp o Instagram; aumentó su popularidad en un 98,4% con respecto a marzo de 2019 , en cifras de Sensor Tower.

En la Nochevieja de 2020, medio millón de personas decidieron que no verían las Campanadas –o al menos, no exclusivamente– en la televisión convencional. El responsable de esa migración fue Ibai Llanos , una de las figuras más populares del mundo online en España. Decidido a retransmitir los últimos momentos del año de una forma diferente, reunió a un total de 552.345 espectadores en torno a su canal en Twitch , convirtiendo el momento en la tercera retransmisión más vista de la plataforma de streaming.

