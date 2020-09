así funcionan estas pruebas con resultados en 15 minutos

No obstante, tal y como subrayan, un resultado negativo “no excluye la posibilidad de que el paciente esté infectado y no puede utilizarse como única base para determinar el tratamiento o para tomar otras decisiones terapéuticas”.

Una de las principales ventajas es que son “portátiles, escalables y fáciles de usar” . Además, al obtener el resultado en el mismo centro o punto sanitario no es necesario esperar varios días para saber si existe o no infección activa, lo que reduciría la propagación del virus al comenzar antes el aislamiento domiciliario o la cuarentena.

