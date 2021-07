Así funciona Pegasus, el programa de espionaje israelí utilizado contra Torrent y otros políticos catalanes

Torrent no sería el único en haber sido víctima de Pegasus: según el abogado de Anna Gabriel , exdiputada de la CUP, el móvil de esta también pudo ser ‘hackeado’, aunque no se ha confirmado.

Según explica a El País John Scott-Railton, investigador de Citizen Lab, “ es posible confirmar que el teléfono [de Torrent] fue objetivo de Pegasus . Sin embargo, sería necesaria una investigación adicional para saber si fue hackeado. No hay ningún motivo para pensar que no fue así”.

Según dijo el directivo de WhatsApp, Will Cathcart, “ ni siquiera era necesario que se descolgase esta videollamada , el usuario recibía lo que parecía una llamada normal que no era tal mediante la cual ya se transmitía un código malicioso que infectaba el teléfono con spyware”.

Esta semana la ciberseguridad está en boca de todos los políticos, y no es para menos: según una investigación llevada a cabo por El País y The Guardian, el teléfono móvil del presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, habría sido objeto de espionaje entre los meses de abril y mayo de 2019 -así como el de un centenar de personalidades de la sociedad civil en todo el mundo-.

