así funciona la Ley de Segunda Oportunidad

Jorge Daniel Almon tenía un contrato a media jornada en una tienda de ropa de Logroño (La Rioja). Ganaba entre 600 y 700 euros netos mensuales. Vivía de alquiler en un piso compartido donde pagaba 220 euros más su parte de gastos (luz, agua, gas…).

Su bajo sueldo no le daba para vivir

Con los 300-400 euros que le restaban tenía que comer, pagar el teléfono móvil, el abono transporte… Decidió optar por pedir préstamos personales para vivir más desahogado, pero entró en una vorágine peor de la que no lograba salir porque tenía que pagar intereses. “Fue un error, tenía una gran ansiedad”, estaba muy afectado y agobiado, no sabía qué hacer”, admite Jorge Daniel a 20minutos.

Comenzó a encadenar préstamos… y a endeudarse

Empezó a solicitar préstamos bancarios. EP

Desde 2017 fue encadenando préstamos para salir adelante. En total, solicitó seis préstamos bancarios y una tarjeta de crédito por un valor conjunto de 31.000 euros. A medida que necesitaba más dinero, iba pidiendo más préstamos, y se iba endeudando más. Al final, los bancos ya no le concedían más préstamos. Empezó a dejar de pagarlos y entró en registros de morosos.

Llegó la pandemia y entró en ERTE

Jorge Daniel Almon, beneficiario de la Ley de Segunda Oportunidad Cedida

Luego, con la llegada de la pandemia de coronavirus, entró en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y vio aún más reducidos sus ingresos.

No sabía qué hacer y, desesperado, se enteró de la Ley de Segunda Oportunidad y entonces decidió recurrir a los abogados de Deudafix en agosto de 2020.

Exonerado de toda deuda

El juez no tuvo dudas, vio que no podía devolver sus deudas de ninguna manera, tampoco podía responder con bienes (casa, coche…) y consideró que no había actuado de mala fe. Así, decidió exonerarle de toda su deuda: 21.965 euros.

“Me llevé una alegría enorme, aunque luego mi empresa me despidió por la crisis. Ahora estoy en paro, pero libre de deudas y me han quitado de las listas de morosos”, explica un animado Jorge Daniel, quien agrega: “Y mentalmente me siento fuerte, pero estuve muy tocado y agobiado”. “La gente tiene que saber qué es la Ley de Segunda Oportunidad, que justamente está pensada para las personas que, de buena fe, se ven completamente endeudadas”, asegura.

¿Qué es Ley de Segunda Oportunidad?

Toga de un Colegio de Abogados EUROPA PRESS

La mayoría de españoles ignora la existencia de la Ley de Segunda Oportunidad, una medida equivalente a los procesos concursales y de bancarrota de las empresas, pero pensada para los ciudadanos particulares y los autónomos que se encuentran inmersos en un proceso de endeudamiento del que no pueden salir.

Esta ley es particularmente relevante en épocas de crisis como la que estamos viviendo, en la que, a raíz de la covid, en España está aumentado el desempleo y hay cientos de miles de trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y, cada vez más, directamente por despidos definitivos. Por ello, cada vez más españoles se enfrentan a situaciones angustiosas al no llegar a fin de mes y muchos, por ejemplo, recurren a préstamos para ir más desahogados, pero luego deben pagar intereses y acaban arruinados.

¿En qué consiste?

Un hombre agobiado por las deudas Pexels

Sandra López, abogada y mediadora concursal de Deudafix, explica a 20minutos en qué consiste esta ley. «La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Real Decreto 1/2015, de 27 de febrero, para permitir a las personas físicas residentes en España que cumplan con ciertos requisitos, alcanzar un plan de pagos asequible o cancelar todas aquellas deudas a las que no pueden hacer frente», indica. «Esta ley es similar a las que se llevan aplicando en otros países europeos desde hace más de 15 años. Por ejemplo, en Gran Bretaña, la ‘Ley de Insolvencia’ permite a más de 100.000 ciudadanos británicos solventar sus deudas al año», indica.

¿Qué ventajas tiene?

Una empleada sanitaria suministra la vacuna contra la Covid-19 . Isaac Buj

«Debido al coronavirus, muchas personas ahora están sobreendeudadas y sin poder contribuir económicamente en nuestro país. Su situación económica y la persecución que sufren por sus acreedores llega a ocasionarles graves problemas de depresión y salud», asegura la abogada Sandra López.

Utilizando la Ley de Segunda Oportunidad, por fin pueden poner solución a sus deudas, «terminando con todo el estrés que les ha ocasionado y terminando con los problemas de salud que esta situación les ha ocasionado, permitiéndoles salir del sistema de economía sumergida en el que están viviendo», recalca.

¿Cuáles son los requisitos?

Para acceder a la ley, el solicitante no debe tener antecedentes penales, debe haber actuado de buena fe antes y durante el proceso de la Ley de Segunda Oportunidad, tener menos de 5 millones de euros de deuda, y debe ser incapaz de pagar sus préstamos, explica la experta.

¿Qué es el alivio de la deuda?

Archivo – Una persona haciendo cálculos con una hoja y una calculadora PIMEC – Archivo

El alivio de la deuda está perfectamente descrito por el significado de esta palabra, pues implica que el solicitante conseguirá resolver su situación económica. El proceso puede terminar con dos resultados: acordando con sus acreedores un plan de pagos que pueda afrontar fácilmente, o consiguiendo que un Juzgado cancele todas las deudas que tenga.

¿Qué es el plan de pagos?

Antes de redactar el Plan de Pagos, debe realizarse un estudio financiero lo más exacto posible con el cliente, en el que se calcula la cantidad real que la persona pueda abonar a sus acreedores.

Una vez redactado y habiendo seguido los pasos, se celebrará una Junta de Acreedores en la que estos puedan votar a favor o en contra de la propuesta realizada. Si el 75% de los acreedores vota a favor de la propuesta, esta saldrá adelante y será vinculante para todos ellos. La aceptación del plan de pagos pondrá fin al proceso permitiendo a la persona pagar una cantidad asequible a sus acreedores reduciendo mucho su deuda, permitiéndoles además conservar todas sus propiedades si así las tuviera.

¿Cuánto cuesta el proceso?

Cuando nació la ley, hace 6 años, muy pocos abogados ofrecían este servicio y los que lo ofrecían cobran 10.000 euros, un precio muy elevado. Esto suponía que muchos afectados por las deudas no accedían a esta solución. Posteriormente, empresas como Deudafix se especializaron en el tema y cobran cantidades muy inferiores, entre 1.500 y 3.600 euros. El proceso suele durar entre 12 y 18 meses, dependiendo de la carga de trabajado de cada juzgado.

¿Qué son los concursos de personas físicas?

Las familias pueden reducir deuda con el procedimiento concursal. GTRES

Los concursos de personas físicas son similares a los concursos de empresas, excepto que estos últimos llevan mucho más tiempo en uso y son más conocidos. En el caso de las empresas, deben declararse en concurso si prevén que ya no podrán pagar sus deudas. Esto cambia para las personas físicas, que no tienen obligación de declararse en concurso, aunque es aconsejable poner una solución antes de que su situación económica les resulte del todo insostenible.