así funciona el servicio de red privada virtual

En octubre, Google anunció que su suscripción de almacenamiento Google One estaba agregando una opción de VPN incorporada. Google One VPN ahora está experimentando una expansión en América del Norte y cinco países europeos.





La VPN se ha incorporado al servicio en la nube Google One en España, México, Francia, Canadá, Alemania, Reino Unido e Italia, como uno de los beneficios que la compañía ofrece dentro de los planes de 2TB o más.

Google One VPN requiere que tengas un plan de almacenamiento de 2 TB (9.99 dólares al mes o 99.99 dólares al año en los EE. UU.), o un plan superior (10, 20, 30 TB).

Se une al beneficio de reembolso del 10% para las compras de Google Store y se puede habilitar desde la aplicación Google One para Android. También hay una conveniente opción de ‘Configuración rápida’, aunque también se puede deshabilitar la notificación persistente.

A diferencia de otras VPNs, la de Google no está enfocada a simular la conexión desde otro país, sino a mejorar la seguridad de la misma.

Este servicio ofrece una capa adicional de seguridad en Internet, ya que cifra el tráfico ‘online’ en el móvil, evitando, por ejemplo, la monitorización de la actividad (oculta la IP) y a los ‘hackers’ en redes inseguras, como las redes Wifi públicas.

Google One VPN llega a México, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, España e Italia. 9to5Google

Su objetivo no es usarse como una VPN convencional





Este servicio tiene como objetivo la seguridad y no el cambio de ubicación, mientras que la compañía señala que la VPN de Google One no se conectará si viaja a un país no admitido ‘en este momento’, es decir, todos los países que no sean Canadá, Francia, Alemania, Italia, México, España, Reino Unido y Estados Unidos.

Por otro lado, afirman que nunca utilizaran la conexión VPN para rastrear, registrar o vender tu actividad online. Google asegura que solo almacenan los registros necesarios para garantizar la calidad del servicio, pero no el tráfico de red o la IP asociada a la VPN. En ese sentido, las bibliotecas de cliente son de código abierto y desde Google enlazan a esta auditoría externa para dar garantías de su servicio.

La VPN está por el momento disponible solo para dispositivos Android, pero la compañía planea llevar próximamente este servicio a iOS, Mac y Windows.

