así funciona el servicio de citas de la red social

Como decíamos, el servicio te empareja con amigos de amigos y con personas que no están en tu círculo de amigos , pero no lo hace con tus amigos a no ser que elijas usar ‘Secret Crush’ y ambos os agreguéis.

“Facebook Dating no va de deslizar el dedo o tener que esperar a que le gustes a alguien para tener una primera oportunidad de de comunicarte con él o ella. Si estás interesado en alguien, puedes comentar directamente en su perfil o darle al botón del ‘Like’ para que lo sepa. Y si alguien te lo hace a ti y no estás interesado, puedes pasar ”, explica la propia plataforma.

“De forma predeterminada, Facebook Parejas no te sugerirá a tus amigos de Facebook, pero si eliges usar Pasión secreta, puedes seleccionar hasta nueve de tus amigos de Facebook o seguidores de Instagram en los que estés interesado . Si la persona que tú has elegido te agrega a su lista de pasiones secretas también, ¡hay coincidencia!”, explica la compañía.

Por si te da corte esto de meterte en el dating online, te aseguran que nadie de tu red de Facebook se va a enterar : “No sugeriremos a los actuales amigos de Facebook como potenciales parejas o les notificaremos que te has unido a Parejas”, es decir, tu perfil, mensajes y personas a las que das ‘me gusta’ o te dan a ti no aparecerán en la sección de noticias de Facebook.

