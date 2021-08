Así fueron los resultados de los 76 kg femenino de halterofilia de Tokio 2020, con Neisi Dajomes como campeona olímpica | Otros Deportes | Deportes

Para la cargada y el envión, Dajomes sonrió tras levantar los 135 kg iniciales . La ecuatoriana no se inmutó con tal reto. La concentración y satisfacción de la oriunda de Puyo eran evidentes. Para su segundo intento, con mucha solidez, alzó 140 kg. No evidenció sufrimiento alguno y su expresión facial se anticipaba a la gloria para la que estaba predestinada. Dajomes regresó para su intento final con 145 kg (aproximadamente a las 07:35, hora de Ecuador). Creyó haberlo logrado y estalló en llanto a la espera de la revisión de los jueces por falta de acuerdo. El intento fue aprobado y la gloria se selló.

