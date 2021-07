Así fue la tanda de penaltis que dio la Eurocopa a Italia frente a Inglaterra

Maguire no especuló: como decía Javier Clemente, un disparo de los de sacar el balón del estadio que mandó a la escuadra. Turno para el veterano Bonucci que, con mucha frialdad, lo puso al lateral de la portería del cancerbero del Everton, que lo rozó pero no lo evitó.

La tanda comenzó con Chiellini haciendo su juego de trileros, que ya le salió bien ante España, para elegir empezar. Berardi fue el primero: disparo por el lado contrario al que se lanzó Pickford . La respuesta la dio Harry Kane , que con un gran disparo no dio opción al portero italiano, que sí le adivinó la intención. . Belotti fue el siguiente para Italia, pero el del Torino no tuvo suerte y esta vez el portero se lo adivinó.

