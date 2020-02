Así fue la renuncia de Sheyla Grajales

Pero, un día después de que tomara posesión (7 de febrero pasado) el tema entró en la agenda pública, cuando una periodista le preguntó a Cortizo –durante una gira en Colón– sobre el asunto. “Voy a averiguar si es esposa. No puede ser esposa. Puede ser novia”, aseguró el Presidente, ríendose. Luego dijo: “No puede ser esposa. ¿Por qué?, te voy a explicar, te voy a explicar por qué, no pueden estar en Gabinete marido y mujer. No pueden estar (…)”. Más adelante manifestó que iba a preguntar, que tenían derecho, que esa era la “vida personal”, y se fue riéndose.

