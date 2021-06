así fue la ‘minicarrera’ de dos vueltas de Bakú

Hamilton, además, estaba notablemente afectado después de la cita, no sólo por la derrota deportiva, sino por no haberle podido dedicar un buen resultado a Mansour Ojjeh , uno de los dueños de McLaren y uno de los que más apostó por él en sus inicios, que falleció este mismo domingo.

La decepción de Hamilton era evidente, obviamente, porque pasó de ser líder destacado antes de la resalida a volver a estar a cuatro puntos del liderato de Verstappen . El neerlandés no podía ocultar su sonrisa de alivio mientras veía el podio, que encabezó su compañero Sergio Pérez : no estaba su gran enemigo por el campeonato.

Antonio Lobato no pudo evitar el comentario: “¡Pollito, la que has liado!”.

