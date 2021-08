así fue la historia de La Chipionera

La colaboradora, Lourdes Lancho, le preguntaba a la cantante por su talla de sujetador. “ ¿Yo te lo voy a decir? El único sujetador que me importa es el mental. Ese es el que tú te tendrías que poner para no hacerme estas preguntas”, respondía rotundamente la Jurado.

Su popular carrera artística se estaba forjando y fue en la década de los años 60 y en los inicios de los 70 cuando empezó a ser de sobra conocida en España y empezó a intervenir en cine. Desde entonces su carrera no paró de despuntar y aún se recuerdan algunos de sus grandes temas como Ese hombre, Como una ola, Muera el amor, Se nos rompió el amor o A que no te vas.

