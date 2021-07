Así fue la despedida de José Ramón de la Morena en la radio tras 40 años de carrera

José Ramón de la Morena deja la radio. El Wanda Metropolitano fue el escenario para el último programa radiofónico de todo un referente que dice adiós a las ondas. Con su último El Transistor, el locutor puso fin a 40 años en el medio y lo hizo acompañado de amigos e ‘ídolos’.





En los primeros minutos del último programa, José Ramón de la Morena contó con la presencia de José Eulogio Gárate, el jugador por el que se hizo aficionado del Atlético de Madrid. “La vida me ha regalado grandes momentos. Éste es uno de ellos”, comentó el locutor al que el exfutbolista dejó claro que “te puedes ir muy satisfecho después de todo lo que has hecho”.

Otro de los invitados fue el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, que intervino en El Transistor mediante una llamada telefónica en la que habló de la actualidad del club blaugrana. “Estamos en una situación económica muy complicada. En el mercado no hay dinero, hay que remover y cambiar cosas por eso la SúperLiga. Tebas tiene que tener claro que la SúperLiga no afectará a la Liga española. El Barça querrá ganar la liga cada año”, contó Laporta.

Además, el presidente del Barça trató el tema de la salida (momentánea) de Messi, que desde la medianoche del miércoles ya no es jugador azulgrana. “Messi se quiere quedar y estamos haciendo todos los esfuerzos para que se quede. Hay que encajarlo en el fairplay financiero. Está claro que queremos que se quede y él está ilusionado. Me gustaría decirle que Leo Messi se queda pero en estos momentos no puede decírselo”.

Otro nombre propio del deporte nacional que hizo acto de presencia fue el tenista Rafa Nadal. El mallorquín confesó que la derrota ante Novak Djokovic en Roland Garros fue un plato difícil de digerir. “Era una gran oportunidad para mí pero me encontré con un Djokovic muy inspirado y sólo me quedó felicitarlo”, explicó Nadal. “Después de una derrota dura como la de Roland Garros uno necesita unos días, ordenar la cabeza y también el físico. Trabajé fuerte para conseguir el objetivo y no pudo ser. Ahora toca reponerse, he recuperado cuerpo y cabeza y me siento preparado para volver a entrenar”.

Al encontrarse en el Wanda Metropolitano, no podía faltar a la cita una representación del Atlético de Madrid. Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil estuvieron junto a De la Morena y hablaron sobre la marcha del fútbol actual, incluido el fiasco de la Superliga. “Aceptamos entrar en la Superliga, siempre que estuviesen los 12 equipos fundadores”, aclaró Gil. “La Superliga, sin los clubes de la Premier y de la Bundesliga, no tiene sentido ni viabilidad”.

Simeone tampoco quiso perderse el adiós radiofónico de De la Morena y aprovechó la ocasión para mostrar, una vez más, su compromiso total y absoluto con el club de sus amores. “Desde el primer día que volví al Atleti, intenté y sigo intentando darle lo mejor que tengo y no voy a parar”, confesó. Unas palabras que concordaron con las de un Koke que le admitió a ‘Joserra’ que “el brazalete del Atleti es una responsabilidad, es llevar todos los valores del club dentro y fuera del campo”.

Para cerrar lo que empezó con un “pues este cuento se ha acabado” de José Ramón de la Morena, varios compañeros de profesión y amigos quisieron hacerle algunas preguntas de despedida. Un buen broche para una carrera para el recuerdo.