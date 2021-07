Así fue la audiencia de Britney Spears: acusación contra el padre y nuevo abogado

Un testimonio desgarrador: en un momento de la audiencia, Spears dijo sobre los implicados en la tutela: “Pensé que estaban tratando de matarme”. “Si esto no es abuso, no sé qué es”, añadió la cantante. Spears dijo al tribunal que no estaba dispuesta a ser evaluada para que se retire a su padre de la tutela. Dijo que tiene “graves problemas de abandono”.

