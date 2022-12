Así fue la agonizante decisión de Biden para aceptar un acuerdo para liberar a Brittney Griner pero que dejó a Paul Whelan en Rusia

“Cualquier inferencia de que de alguna manera esto se ha convertido en la norma sería un error, y no creo que los gobiernos de todo el mundo sean sabios al hacer esa inferencia”, dijo el funcionario. “Pero en el raro caso de que sea imperativo que los estadounidenses regresen a casa, lo cual es una verdadera prioridad para este presidente, a veces no quedan alternativas y se debe pagar un alto precio”.

Aparte de decir que la evaluación de seguridad realizada sobre Bout fue “exhaustiva”, el funcionario no dio más detalles sobre cómo Estados Unidos podía estar seguro de que el traficante de armas ruso no representaría un riesgo futuro para el país.

“Si estás regateando, te estás acercando”, dijo el funcionario. “Y, en cambio, no hemos tenido ningún cambio o suavizamiento de una respuesta que es simplemente una demanda de algo que simplemente no podemos proporcionar porque no está bajo nuestro control”.

La decisión se compartió solo con un grupo muy definido de funcionarios para evitar que la noticia saliera a la luz antes de que Griner estuviera bajo custodia estadounidense, explicó un funcionario. A los funcionarios estadounidenses les preocupaba que Rusia se retractara de la promesa después de las repetidas advertencias del Kremlin de que el asunto no debería discutirse en público. También pensaban en la guerra en curso en Ucrania, y desconfiaban de que cualquier escalada importante tuviera el potencial de descarrilar el plan. Los funcionarios de la Casa Blanca estaban tan preocupados de que el frágil acuerdo pudiera colapsar que Biden no firmó los papeles de conmutación de Bout hasta que Griner estuvo en Abu Dabi y a la vista de un comité de bienvenida estadounidense.

You May Also Like