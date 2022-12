así fue el primer ataque lejos del frente

¿Son estas bases enclaves estratégicos en la guerra? Lo cierto es que no . Pero sí podrían suponer los movimientos un aviso para Rusia al mostrar que Ucrania tiene capacidad para responder a los ataques. Aunque Ucrania no reivindicó oficialmente el ataque a los aeródromos, el asesor de la Presidencia ucraniana, Mykhailo Podolyak, insinuó en Twitter que estas explosiones podrían ser una respuesta de Kiev. “Si lanzas demasiado a menudo cosas al espacio aéreo de otros países, tarde o temprano objetos voladores desconocidos retornarán al lugar de su partida “, tuiteó. Si se confirma la autoría ucraniana, sería el primer ataque de Kiev contra un objetivo enemigo ubicado a varios cientos de kilómetros de distancia de su territorio.

Desde fuera la sensación con la guerra en Ucrania es de estancamiento, pero los movimientos no cesan ni siquiera pese al invierno y este lunes han dado un giro más. Un ataque sobre las bases rusas de Engels y Riazán, a 200 y 700 kilómetros de territorio ucraniano y ya dentro de Rusia. “Quiero asegurarles que no se ha producido ninguna emergencia en zonas residenciales de la ciudad. No hay motivos para preocuparse. Ninguna infraestructura civil resultó dañada”, explicaron las autoridades prorrusas de una de las regiones, al tiempo que se acusaba a Kiev desde Moscú de tratar de destruir material del Kremlin. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, insinuó por su parte que se podría tratar de una operación especial.

