Así fue el plantón de Allegri a Florentino para fichar por la Juventus

Según informan en AS, la Juve no hubiese tenido tiempo de convencer a Allegri si Zidane se hubiese marchado antes del Real Madrid, pues el técnico italiano tenía sobre la mesa las dos ofertas . El problema fue que Allegri comenzó a ponerse nervioso ante la posibilidad de rechazar a la Juve y quedarse sin entrenar una temporada entera. Así que antes de que Zidane anunciase su adiós, el transalpino ya había descartado al Inter de Milán y tenía un ultimátum de la Juventus para firmar.

You May Also Like