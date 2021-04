¡Así fue cómo Don Francisco perdió la paciencia con Jennifer López!

“La entrevisté en ‘Sábado Gigante’, y me arrepiento siempre porque no me comporté bien con ella”, confesó el afamado presentador

El famoso presentador Mario Kreutzberger, conocido por todos como Don Francisco, estuvo en ‘Hoy Día‘, el show matutino de Telemundo, inaugurando la nueva serie ‘Uno Para Todos’, y aprovechó para mostrarse arrepentido por lo que le hizo a Jennifer López.

Don Francisco reconoció que una de las peores entrevistas que hizo fue a JLo, cuando la estrella lo visitó en ‘Sábado Gigante’. Aseguró que no la trató como se merecía, por el simple hecho de no hablar bien español.

Esta incómoda situación fue hace 30 años, cuando la familia Quintanilla lo visitó con López para presentarla como la actriz que haría de ‘Selena’ en la película oficial.

“La entrevisté en ‘Sábado Gigante’, y me arrepiento siempre porque no me comporté bien con ella, porque no hablaba casi nada de español, ahora habla bastante español, y yo no tuve paciencia, no me comporté como debía, y de eso siempre me arrepentí porque no tenía por qué hacerlo”, les confesó Don Francisco.

Esa fue la primera, la última y la única entrevista que le hizo a la ‘Diva del Bronx’, porque aunque aseguró que Jennifer no debe tener la menor idea de que él está arrepentido, sí está seguro que no querrá volver a sentarse a su lado.

“Ella no quería volver, ni verme en pintura“, explicó Don Francisco, ante la risa de los entrevistadores de imaginarse el momento que habría vivido Jennifer López ese día.

Don Francisco es un ícono de la televisión de habla hispana con más 60 años de trayectoria en los medios de comunicación que son respaldados por shows televisivos como Sábado Gigante, Teletón Chile, Don Francisco te Invita y Don Francisco Presenta.

El afamado chileno fue galardonado con un reconocimiento de Guinness World Records por su producción televisiva Sábado Gigante.

Según información de Celebrity Net Worth, Don Francisco cuenta con un patrimonio neto que asciende a los 200 millones de dólares desde su debut en la televisión en los EEUU.