así están los proyectos más avanzados

El proyecto de CanSino, una biotecnológica china, junto a la Academia Militar de Ciencias Médicas ha superado las fases clínicas 1 y 2, pero la OMS no tiene constancia de ensayos de fase 3, aunque sí está planificada su realización. Sin embargo, tras comprobar que en las pruebas realizadas la vacuna genera una fuerte inmunidad, el Gobierno chino ha aprobado su uso entre el Ejército, aunque aún no ha sido certificada por ningún organismo de prestigio, más allá del propio Estado chino.

