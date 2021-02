Así está LaLiga tras el ‘pinchazo’ del Atlético y victoria del Real Madrid

Sin embargo, los ‘colchoneros’ han pinchado en tres de sus últimos cuatro partidos (2-2 vs. Celta de Vigo, 1-1 y 0-2 vs. Levante) y han abierto LaLiga, invitando tanto al Real Madrid como al FC Barcelona a soñar por el liderato. Con la derrota ante los ‘granotas’, el Atleti queda con 55 unidades en la clasificación, por delante de la Casa Blanca, que ganó en Pucela gracias a un gol de Casemiro en la segunda parte. Los merengues suman 53 puntos, dos menos que los rojiblancos.

