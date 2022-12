Así es Valentina Hites, la modelo chilena con la que ha empezado a salir Andrés Velencoso

El pasado fin de semana, desde Socialité daban una exclusiva. Y era nada más y menos que sobre la vida íntima de una de nuestras celebrities más deseadas, sobre todo desde que se supiese de su soltería tras su affaire, bastante fugaz por otra parte, con la conocida supermodelo sudafricana Candice Swanepoel. Andrés Velencoso había encontrado a alguien con quien compartir esta etapa invernal y quién sabe si continuar una historia de amor de esas duraderas que tanto se ven estos días gracias a las películas de temática navideña. El modelo y actor está saliendo con Valentina Hites.

Según dio a conocer el programa de Telecinco, ambos salieron este año en el Desfile Crucero 2022/2023 que Chanel celebraba en Miami, así como juntos abandonaron la fiesta organizada por la Maison tras la presentación de su nueva colección, si bien en cuanto se cercioraron de la presencia de los paparazzis, Hites huyó para que no inmortalizasen el momento, lo cual no ha sido óbice para que sea muy fácil, a través de las redes sociales, saber que suelen compartir el espacio-tiempo.

Asimismo, Hites, chilena de 25 años, casi veinte menos que el catalán (Velencoso nació en Tossa de Mar), ha llegado a compartir en sus stories, durante la susodicha fiesta, al modelo luciendo unas curiosas gafas de sol, y desvelaba el espacio televisivo que han subido fotografías desde los mismos sitios (terrazas o incluso baños), así como se podía ver a Andrés llevando en la cabeza la peluca que Valentina lució como parte de su disfraz de Halloween, por lo que la incipiente pareja se estaría viendo desde antes del mes de noviembre.





¿Y cómo ha tenido que ser Velencoso con ella? “En los hombres me fijo que sean sencillos, encantadores, caballeros e inteligentes. Que tengan onda y cuento propio, y que sean cool. Hombres cultos, porque me gusta aprender de ellos cosas nuevas”, explicó Hites en 2020 a la revista SML de su país natal, donde es conocida desde muy joven por ser la hija mediana del matrimonio entre el empresario y coleccionista de coches Marcos Hites y Carolina Michelson, quien llegara a ser Miss Chile.

Aunque no le dejó ninguna secuela y pudo superarlo felizmente, a los 15 años sufrió un cáncer de tiroides. Afirma que desde niña le ha gustado ser “el centro de atención” y que la competitividad le ha dado tanto grandes momentos como malos ratos. Y aunque podría dedicarse por entero a ser modelo, ella prefirió estudiar periodismo en la Universidad de los Andes, “una carrera que te aporta mucho, te da cultura e historia”, según le contó a Regia Magazine.

Después se marchó a Nueva York, donde durante dos años se especializó en marketing digital en el Fashion Institute of Technology (FIT), razón por la que hoy en día es conocida y es seguida -cuenta con cerca de 80.000 followers en Instagram- por sus artículos sobre el mundo de la moda, donde cubre las pasarelas de las Semanas de la Moda de París, Milán, Londres o, sí, La Gran Manzana para publicaciones como Harper’s Bazaar o L’Officiel.

“A la moda entré de forma muy natural, cuando era niña mi madre tenía una tienda de cuero muy conocida [Tannery&Co] y la acompañaba a Europa a buscar telas, cueros, etc. Y se me empezó a pulir el ojo”, ha declarado Valentina, a quien se la llegó a conocer como “viejita Hites” por su estilo clásico. “Siempre tuve la manía de ver ese tipo de cine Old Hollywood, donde las personas siento que eran más auténticas, no se preocupaban como ahora tanto del qué dirán”, admitió, aunque con el paso del tiempo ha ido puliéndose.

Hoy en día, por ejemplo, siente que lo que más le gusta es “un buen vestido sexy, elegante, que muestre piel, puede ser una pierna, pero no tanto”. Es decir, “el balance”, el equilibrio. “Mi estilo ha ido mutando desde que comencé. Yo creo que cada vez se ha hecho un poco más sexy elegante y mucho más sobrio de lo que era antes. Ahora se podría decir que muestro un poquito más de piel y que es algo más afrancesado. Antes era más gringo perfectito, como conservador correcto, y ahora es más french“, ha destacado.

Hites, que también es directora creativa de ISSUE, un estudio que ha claborado con importantes firmas como Chanel, Yves Saint Laurent, Cartier, Tiffany & Co. o Ferragamo, asegura que ella ofrece “contenido diferente”.”No me rijo por tendencias, simplemente trato de ser yo misma sin importar lo que piense la gente”, añade, así como que es “muy práctica”, si bien tiene un punto débil: el humor negro. “Los grandes problemas que me ha traído la vida es por el humor negro que tengo y que no tengo filtro. Todo lo que pienso lo digo”, ha afirmado.

Entre sus ídolos se encuentran tanto el fotógrafo Helmut Newton como Catherine Deneuve o Kate Moss, si bien se siente identificada con la modelo Verushka “por su historia familiar, porque su padre se reveló contra los nazis, entonces siendo ella una niña aristócrata la sentí como un modelo a seguir”. “Su familia y su historia me marcaron, porque yo también soy judía, aunque nunca he seguido la religión, pero es como algo que uno tiene innato. Que se haya ligado al mundo de la moda es algo que me inspiró mucho”, ha puntualizado.