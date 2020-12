así es Toldy, la app que quiere llenar tus trayectos y tus esperas con micro-relatos

En España, la falta de tiempo es la razón mayoritaria (49,1%) por la que el público no lee, pero hay hasta un 29,4% que afirma no interesarle la lectura, principalmente por la falta de conocimiento. Datos parecidos fueron los que se encontraron los creadores de esta aplicación en Argentina y otros países de la región y, durante el tiempo que estuvieron confinados fueron dando forma al desarrollo de esta creativa app .

