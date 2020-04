así es su aspiradora sin cable

Robots aspiradores, limpiacristales automáticos y un sinfín de gadgets que, hasta hace unos años eran impensables, pero sin los que ahora no sabemos vivir. En este ámbito, las aspiradoras sin cable están ganando mucho terreno , puesto que permiten que sea una persona la que controle la tarea de limpieza y, por tanto, obtenga los resultados requeridos. Además, al no llevar cable, se puede limpiar sin ningún impedimento y también ayudan a llegar a todos los rincones de la casa.

Si hay algo en lo que (casi) todos estamos de acuerdo es en que dejar la casa impoluta no es una tarea fácil ni agradable. ¿O quién disfruta con una limpieza a fondo de la cocina en la que dejar el horno brillante es misión imposible? Por no hablar de las pelusas que, recién aspirado el suelo, aparecen de la nada para nuestra desesperación. Sin embargo, y para nuestro alivio, la tecnología ha facilitado (¡y mucho!) las tareas del hogar.

