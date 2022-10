Así es Scemblix, el nuevo medicamento que ha aprobado la UE para la leucemia mieloide crónica

Sin embargo, hay un grupo de pacientes que o bien experimentan efectos secundarios muy fuertes o bien son resistentes a estos fármacos. Para ellos, hasta ahora, alternaban estos medicamentos con otros de acción similares, pero en muchos casos no logran los resultados esperados, por ello el diagnóstico puede llegar a ser muy desfavorable. Se espera que esto cambie con la llegada de Scemblix, fármaco que trae una nueva oportunidad a aquellos pacientes que no consiguen controlar su enfermedad con los tratamientos actuales, concretamente, como explica Lupe Martínez, “pacientes adultos con leucemia mieloide crónica con cromosoma Filadelfia positivo en fase crónica (LMC Ph+ FC), previamente tratados con dos o más ITCs”.

Se estima que, cada año, son diagnosticadas unas 6.300 personas de leucemia mieloide crónica (LMC) en Europa, una enfermedad cancerígena que ataca a la médula ósea y se caracteriza por un aumento descontrolado en la producción de algunas de glóbulos blancos en la sangre. Este tipo de cáncer representa 1 de cada 5 casos de leucemia y se considera una enfermedad poco frecuente con escasos tratamientos eficaces hasta hace unos 20 años. Desde entonces, los más eficaces han sido las terapias ITC, pero no funcionan con todos los pacientes. Ahora, los pacientes que no responden a las ITC tienen a su disposición un nuevo fármaco, Scemblix (asciminib), que fue aprobado hace unas semanas por la Unión Europea, pero que en España todavía no está disponible.

You May Also Like