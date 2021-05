Así es Sara Vega, la polifacética hermana pequeña de Paz Vega

Sara ha llegado a admitir que ella y su hermana (que en realidad Campos Trigo, aunque lo de Vega es “por amor a su abuela, una cuestión sentimental más que comercial”, explica la menor de las hermanas) son como la noche y el día, si bien tienen una relación excelente. Afirmó, en una entrevista con Semana, que le encantaría que trabajasen juntas: “Lo que pasa es que es difícil porque tenemos una voz muy parecida. No sé si sería creíble, a no ser que hagamos de hermanas”.

“La música la llevo dentro desde que tengo uso de razón, lo que sucede es que si no sales en televisión, parece que no existes”, explicó entonces y, poco después, ella ya aparecía en diversas series, como Bienvenidos al Lolita o Anclados, ambas para Antena 3. Todo ello sin dejar atrás el teatro (el espectáculo La madre que me parió, junto a Marisol Ayuso, que se paró debido a la pandemia, es un buen ejemplo) ni el cine.

Actriz, cantante y bailarina, considerada la folclórica de la familia, Sara no le ha hecho ascos a casi ninguna disciplina artística. Tanto, que lo mismo es la imagen de alguna marca durante una campaña publicitaria (ahora mismo lo es de alguna la firma Rouje, de la diseñadora Jeanne Damas) como saca en 2010 un disco apadrinada por un productor de pedigrí, Alejandro Sanz, de quien dijo al ABC que era su “maestro, el que me ha enseñado todo cuanto sé de la música. Es un amigo, pero sobre todo, un ángel”. El álbum se llamó Sangre revuelta.

“Es la típica tía echada para adelante, fuerte, simpática, independiente, tiene muchos amigos, le gusta salir, dedicarse a su profesión, no será un gran palo”, le confesaban al portal Vanitatis varias personas que la conocen desde hace tiempo, si bien el motivo del reportaje era algo más peliagudo: Sara, sevillana de 42 años, no solo era íntima amiga de Rafael Amargo, sino que trabajaba en Yerma, la obra que representaban en el Teatro La Latina de Madrid cuando a finales del año pasado el coreógrafo era detenido por presuntos delitos de tráfico de drogas y organización criminal.

