así es New Shepard, la nave con la que Bezos apuesta por el turismo espacial

No obstante, no olvidemos que este es un negocio de lento desarrollo . Bezos fundó Blue Origin en 2000, pero la compañía permaneció inactiva hasta que el dueño de Amazon eligió un lugar para construir un puerto espacial y hasta 2005 no empezó a edificar su ‘Corn Ranch’ en Texas.

Las distintas compañías que están compitiendo por el mercado del turismo espacial todavía no han desclasificado cuánto tendremos que pagar por este paseo. No obstante, Blue Origin asegura que ya tiene una lista de pasajeros esperando su turno para hacer el viaje de sus sueños y según trascendió a la prensa uno de ellos es un cliente anónimo que ofreció 28 millones de dólares por la oportunidad de estar incluido en el vuelo inaugural, pero tuvo que posponerlo en el último minuto debido a “conflictos de programación”, dijo la compañía.

La New Shepard permite llevar a bordo hasta seis personas a la vez , todos ellos pasajeros pues uno de los grandes hitos de esta nave es que no necesita piloto: a diferencia del avión espacial Unity de Virgin Galactic, que también ha alcanzado el espacio recientemente, el cohete de Blue Origin vuela de forma autónoma.

