así es Neo, el reloj inteligente para los más pequeños de la casa

Independientemente de eso, el reloj es visualmente bonito y ciertamente Vodafone ha dado en buena tecla si lo que quiere es conquistar los corazones de los pequeños , que podrán elegir diferentes personajes para llevar en su muñeca e intercambiarlos cuantas veces deseen: Minnie Mouse, Elsa, Buzz Lightyear, Armoured Avenger (Iron Man), Darth Vader y The Child -popularmente conocido como el ‘baby yoda’ de The Mandalorian-.

