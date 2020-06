Así es Manuel Broseta, el abogado víctima de ETA con el que Nieves Álvarez vuelve a creer en el amor

Nombrado en 2007 Mejor Abogado 40 under 40 , un premio que concede la revista Iberian Lawyer, dos años después era reconocido como profesional destacado en Corporate / M&A por la publicación digital Best Lawyers así como recibía el Premio al Liderazgo en Servicios Profesionales, del portal de noticias financieras Economía 3.

Actualmente, su nombre aparece asociado en el Registro Mercantil a multitud de empresas no solo en Valencia, sino también en Madrid y Murcia. Además, dichas compañías no solo se dedican a la abogacía, sino también a la explotación del agua, la industria ganadera y la gestión inmobiliaria.

