así es la vida de Boris Becker en prisión

No hay que olvidar, eso sí, que Becker ya tenía una condena anterior, por evasión de impuestos, en Alemania en 2002 , y que la jueza británica que le condenó este 2022, Deborah Taylor, del Tribunal de la Corona de Southwark, le acusó en su sentencia de no mostrar arrepentimiento alguno.

De ahí que a Becker, nacido en Leimen, al oeste de Alemania, le cambiasen a Huntercombe, la cual es de Categoría C : con una menor seguridad y pensada para delitos menos graves (si bien no quita que varios medios han avisado que ningún preso debe vivir en las condiciones de su anterior cárcel). Y ese cambio trajo consigo alguna que otra polémica.

No cabe duda de que la vida de Boris Becker se encuentra en uno de los puntos más bajos de su vida. Si bien es cierto que hace unos meses lo llevaba peor, cuando aún no estaba instalado del todo en la cárcel de Huntercombe, en Nuffield (Inglaterra), donde cumple desde la pasada primavera una condena de dos años y seis meses de prisión, aunque en un principio eran cinco solo cumplirá la mitad, por la comisión de varios delitos financieros. Becker ocultó su patrimonio monetario e inmobiliario por valor de 2,5 millones de libras (unos 3 millones de euros) para poder declararse en bancarrota y evitar así pagar sus deudas, que ascienden a unos 50 millones de libras (unos 60 millones de euros).

