así es la versión para uso militar del gama alta

Este particular S20, disponible para el sector en el último trimestre del año (la marca no ha desvelado el precio), se ajusta a los requisitos de las operaciones tácticas y clasificadas y ayuda a sus usuarios en cualquier entorno, descripción en la que el fabricante hace hincapié en los terrenos difíciles y en las situaciones de potencial pérdida de comunicación con los mandos.

En la amplia oferta de móviles no faltan las llamativas versiones especiales. El Samsung Galaxy S20 Tactical Edition constituye una variante propia dentro de este marco al concebirse en exclusiva para el uso militar (no hay opción de que un ciudadano común lo consiga). En su vertiente estadounidense, la compañía ha modulado el software y las funciones del afamado smartphone de gama alta para adaptarlo a los fines específicos de las acciones adscritas al Gobierno federal y al Departamento de Defensa.

