Así es la técnica menos invasiva para acabar con el dolor de la fibromialgia

“A partir de las últimas técnicas de resonancia nuclear magnética funcional, los pacientes con esta patología pueden acceder a un tratamiento no invasivo y totalmente indoloro”, afirman los especialistas del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo. La estimulación magnética transcraneal repetitiva, que es como se conoce esta terapia, requiere normalmente de 4 a 8 sesiones de 20 a 30 minutos de duración cada una y no precisa ninguna preparación especial por parte del paciente, como estar en ayunas o dejar la medicación habitual.

Todavía se desconocen los mecanismos que provocan este trastorno. De hecho, no se encuentran alteraciones en los análisis o en los estudios de imagen que permitan establecer el diagnóstico y, en consecuencia, se detecta exclusivamente por sus síntomas. Asimismo, no existe en la actualidad una cura definitiva que erradique la fibromialgia. No obstante, hay disponibles diferentes tratamientos y medicamentos para paliar los daños que provoca.

You May Also Like