así es la solución para tratarla (y disfrutar) en casa con Myhixel

Los tabús, si hablamos de sexualidad masculina, también existen. Aunque durante años ha sido un tema del que muchos han preferido no hablar, la disfunción eréctil, la eyaculación precoz, la falta de deseo o libido o la deficiencia de testosterona son algunos de los problemas que pueden poner en jaque nuestra salud y autoestima. De hecho, según un estudio de la National Health and Social Life Survey, más del 30% de los hombres se enfrentan a alguno de ellos, en algún momento de su vida (bien sea de manera puntual o crónica), pero solo el 20% decide acudir a un especialista para tratarlo. Pero, cuando hablamos de salud sexual masculina, la vergüenza de consultar con un médico no debe ser un hándicap: si esto te suena, ¡hay solución!

