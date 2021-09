así es la revolucionaria idea de Wenger

Wenger insiste en que lo que hay que hacer no es multiplicar las competiciones sino “concentrarse en las grandes , que tienen sentido” porque “la sociedad pide cada vez más partidos importantes con gran emoción y más frecuentes”, no que las calificaciones se prolonguen durante un año y medio.

“En absoluto -afirma-. No habrá más partidos que antes y a los jugadores las selecciones les solicitarán con menos frecuencia. La idea es mejorar la calidad del juego y de las competiciones . No hay ninguna intención financiera detrás, máxime cuando la FIFA reparte el dinero a todas las federaciones del mundo”. Además, se fijaría un periodo de descanso obligatorio de 25 días , como mínimo, para los jugadores después de las fases finales.

